Выплату долгов по зарплате предприятий-банкротов предлагается осуществлять через ФСС - законопроект29 июня в Кировске впервые стартует фестиваль «Полярный день»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.06.19 15:30

«Народный контроль» выявил многочисленные нарушения в мурманской торговой сети

В Мурманской области продолжается общественный мониторинг предприятий торговли в рамках партпроекта «Народный контроль». На этот раз общественные контролеры посетили магазин федеральной торговой сети «Пятерочка» в областном центре. Главной причиной визита стали многочисленные жалобы покупателей на эту торговую точку. В том числе жители сообщали о большом количестве просроченных продуктов, том, что ценник на товаре часто не соответствует итоговой цене на кассе.

Сразу можно сказать, что по итогам рейда все жалобы подтвердились, кроме того, были выявлены и другие нарушения.

«Мы посмотрели Книгу жалоб и предложений и обратили внимание на большое количество жалоб на то, что ценник на товаре не соответствует его цене, - рассказала активист партпроекта «Народный контроль» Ольга Щепеткина. – Ещё есть записи о том, что ценники от одного товара стоят под другим. Ни на одно из таких обращений администрация торговой точки так и не ответила».

Много нареканий у общественников было и по плодоовощной продукции: буквально за пять минут контролеры набрали полную тележку гнилой капусты, огурцов, помидоров. Некоторые из овощей были покрыты плесенью.

«Мы видим, что пакеты с мясной и рыбной продукцией в морозильниках содержат большое количество льда и снега, - отметила директор ООО «Мурман - тест», член регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Алла Лузько. – Это значит, что продукция размораживалась. Никто сейчас не даст гарантии, что её можно употреблять в пищу».

Также эксперт «Народного контроля» обнаружила в магазине мясную продукцию без маркировки.

Активисты партпроекта нашли в торговой точке просроченную молочную продукцию и хлебобулочные изделия.

«Вот, например, две буханки хлеба «Дарницкий», - рассказала председатель Регионального совета сторонников, член общественных палат РФ и Мурманской области Юлия Величко. – По виду они ничем не отличаются друг от друга. Но одна из них изготовлена 15 июня. Между тем срок хранения таких изделий - 72 часа. То есть, этот хлеб необходимо было ещё вчера снять с реализации».

Однако больше всего претензий у общественных контролеров было по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

«Во-первых, проходы в магазине загромождены ящиками и коробками с продукцией, но, что самое страшное, также заставлены и два аварийных выхода, -  рассказал член регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль», депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов. – Работники магазина объясняют это нехваткой складских помещений, но на мой взгляд, такое объяснение не может служить оправданием. Во-вторых, в зале нет ни одного огнетушителя, хотя, судя по плану эвакуации, их должно быть не менее трех. Такое – недопустимо».

Набатов отметил, что обо всех выявленных в ходе рейда нарушениях общественники поставили в известность администрацию магазина.

«В ближайшем будущем мы обязательно проведём здесь повторный рейд, и очень рассчитываем, что все отмеченные недостатки будут исправлены, - сказал он. – В противном случае придётся подключать надзорные органы».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
Комментарий к новости:От масштабных работ в Белокаменке «щепки летят»
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30«Дело гастронома №1». Художественный сериал, 2 серия (16+)21:25«Эмпайр Стэйт». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиКилометр поездки на общественном транспорте по Мурманской области станет дороже-PRO ВалютуКурс евро вырос на 12 копеек, доллар укрепился почти на 2 копейки-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыВыплату долгов по зарплате предприятий-банкротов предлагается осуществлять через ФСС - законопроект
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 536 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика