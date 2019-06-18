«Народный контроль» выявил многочисленные нарушения в мурманской торговой сети

В Мурманской области продолжается общественный мониторинг предприятий торговли в рамках партпроекта «Народный контроль». На этот раз общественные контролеры посетили магазин федеральной торговой сети «Пятерочка» в областном центре. Главной причиной визита стали многочисленные жалобы покупателей на эту торговую точку. В том числе жители сообщали о большом количестве просроченных продуктов, том, что ценник на товаре часто не соответствует итоговой цене на кассе.

Сразу можно сказать, что по итогам рейда все жалобы подтвердились, кроме того, были выявлены и другие нарушения.

«Мы посмотрели Книгу жалоб и предложений и обратили внимание на большое количество жалоб на то, что ценник на товаре не соответствует его цене, - рассказала активист партпроекта «Народный контроль» Ольга Щепеткина. – Ещё есть записи о том, что ценники от одного товара стоят под другим. Ни на одно из таких обращений администрация торговой точки так и не ответила».

Много нареканий у общественников было и по плодоовощной продукции: буквально за пять минут контролеры набрали полную тележку гнилой капусты, огурцов, помидоров. Некоторые из овощей были покрыты плесенью.

«Мы видим, что пакеты с мясной и рыбной продукцией в морозильниках содержат большое количество льда и снега, - отметила директор ООО «Мурман - тест», член регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Алла Лузько. – Это значит, что продукция размораживалась. Никто сейчас не даст гарантии, что её можно употреблять в пищу».

Также эксперт «Народного контроля» обнаружила в магазине мясную продукцию без маркировки.

Активисты партпроекта нашли в торговой точке просроченную молочную продукцию и хлебобулочные изделия.

«Вот, например, две буханки хлеба «Дарницкий», - рассказала председатель Регионального совета сторонников, член общественных палат РФ и Мурманской области Юлия Величко. – По виду они ничем не отличаются друг от друга. Но одна из них изготовлена 15 июня. Между тем срок хранения таких изделий - 72 часа. То есть, этот хлеб необходимо было ещё вчера снять с реализации».

Однако больше всего претензий у общественных контролеров было по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

«Во-первых, проходы в магазине загромождены ящиками и коробками с продукцией, но, что самое страшное, также заставлены и два аварийных выхода, - рассказал член регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль», депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов. – Работники магазина объясняют это нехваткой складских помещений, но на мой взгляд, такое объяснение не может служить оправданием. Во-вторых, в зале нет ни одного огнетушителя, хотя, судя по плану эвакуации, их должно быть не менее трех. Такое – недопустимо».

Набатов отметил, что обо всех выявленных в ходе рейда нарушениях общественники поставили в известность администрацию магазина.

«В ближайшем будущем мы обязательно проведём здесь повторный рейд, и очень рассчитываем, что все отмеченные недостатки будут исправлены, - сказал он. – В противном случае придётся подключать надзорные органы».