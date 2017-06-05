«Народный контроль» выявил нарушения в торговой сети Полярного

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоялся выездной общественный рейд в магазин федеральной торговой сети «Дикси», расположенный в городе Полярный на улице Старикова.

«Магазин мы выбрали не случайно. Основанием послужили жалобы от жителей, которые неоднократно поступали в местное отделение партии, общественную приёмную. Проведенный рейд убедил в том, что сигналы, которые мы получили от полярнинцев, обоснованы. В магазине обнаружены и зафиксированы значительные нарушения», - отметил в комментарии председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Народный контроль», председатель регионального отделения «Объединение потребителей России» в Мурманской области Денис Лашин.

Так, на прилегающей территории вокруг магазина и в самом торговом зале обнаружено много мусора. Под прилавками и оборудованием - большое скопление пыли, грязи и остатков пищи. Как следствие, чтобы предотвратить появление насекомых и грызунов, партийцы рекомендовали руководству провести в магазине и на прилегающей территории тщательную уборку.

«В ходе рейда были обнаружены, как товары с просроченным сроком годности: мясо охлажденное, квас, так и товары с признаками плесени и гниения. Особенно много просрочки у плодовоовощной продукции, - отметил Лашин. - В морозильных камерах реализовывались замороженные морепродукты с наглядными признаками нарушения норм и условий транспортировки, либо хранения».

Обнаруженная продукция по требованию общественников была снята с реализации. Как выяснилось, в торговом зале находилось неисправное оборудование, что не только нарушает нормы хранения отдельных товаров, но и запрещено действующим законодательством.

Все замечания, выявленные в ходе рейда, были переданы руководству торговой точки. Как заверила администрация магазина, озвученные замечания будут устранены в скором времени.