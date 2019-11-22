Не более 20 минут - в связи с производством взрывных работ перекроют дорогуВ Мурманской области отмечается рост средней цены жилья на вторичном рынке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.11.19 11:24

«Народный контроль» замечаний не нашёл

В рамках проекта «Народный контроль» председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, вместе с депутатами Ольгой Ефименко и Владимиром Марыгиным провели общественный мониторинг весового оборудования в магазине «Пятёрочка» ООО «Военторг-Ритейл».

Заместитель директора магазина Владимир Вихорев представил затребованное к проверке весовое оборудование магазина.

Проверка показала, что сертификат на весовое оборудование имеется, на весах имеется голографическая наклейка государственной поверки, они опломбированы, сроки поверки не нарушены.

Депутаты не ограничились поверкой весового оборудования. Они проверили соблюдение сроков годности продуктов, наличия информации о молочных продуктах с заменителем молочного жира, наличие у персонала магазина санитарных книжек.

Евгений Алексеев по результатам проверки отметил, что замечаний к магазину у депутатов нет. Ольга Ефименко, депутат по избирательному округу, на котором расположен магазин, выразила удовлетворение тем, что здесь появился этот магазин. Раньше в данном микрорайоне имелась всего одна торговая точка, которая не удовлетворяла потребности жителей в продуктах питания.

«Магазин хороший, просторный, широкий ассортимент продуктов. Жители довольны» - сказала в заключение Ольга Ефименко.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Юрий
21.11.19 08:46
Перегрузка нефти на рейдовых перевалочных комплексах в Кольском заливе ведется почти два десятка лет. Первыми ее начали в ОАО ММП в 2001 году. Потом была "Тангра Ойл" с танкером "Трейдер", "Коммандит
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Д.О. Вернер
19.11.19 17:08
В настоящих капстранах профсоюзы социалистичнее наших...
Комментарий к новости:Профсоюз моряков Финляндии поддержит бастующих почтовиков масштабной акцией в портах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиБанки режут ставки по вкладам физлиц в рублях-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 622 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика