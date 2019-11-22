«Народный контроль» замечаний не нашёл

В рамках проекта «Народный контроль» председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, вместе с депутатами Ольгой Ефименко и Владимиром Марыгиным провели общественный мониторинг весового оборудования в магазине «Пятёрочка» ООО «Военторг-Ритейл».

Заместитель директора магазина Владимир Вихорев представил затребованное к проверке весовое оборудование магазина.

Проверка показала, что сертификат на весовое оборудование имеется, на весах имеется голографическая наклейка государственной поверки, они опломбированы, сроки поверки не нарушены.

Депутаты не ограничились поверкой весового оборудования. Они проверили соблюдение сроков годности продуктов, наличия информации о молочных продуктах с заменителем молочного жира, наличие у персонала магазина санитарных книжек.

Евгений Алексеев по результатам проверки отметил, что замечаний к магазину у депутатов нет. Ольга Ефименко, депутат по избирательному округу, на котором расположен магазин, выразила удовлетворение тем, что здесь появился этот магазин. Раньше в данном микрорайоне имелась всего одна торговая точка, которая не удовлетворяла потребности жителей в продуктах питания.

«Магазин хороший, просторный, широкий ассортимент продуктов. Жители довольны» - сказала в заключение Ольга Ефименко.