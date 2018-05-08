Народный театр «Студия» в Заполярном отметил 60-летний юбилей

Народный театр «Студия» города Заполярного отметил 60-летний юбилей. От имени Мурманской областной Думы коллектив поздравил депутат регионального парламента Андрей Фоменко.

- За эти годы «Студия» стала неотъемлемой составной частью культурной жизни Заполярного, - отметил парламентарий. - Артисты восхищают своими прекрасными спектаклями зрителей в самых разных уголках Кольского полуострова, нашей страны и за рубежом. Творческое единение, преданность театральным традициям, высокий профессионализм, живая игра и активный поиск были и остаются фирменным стилем талантливого коллектива «Студии». Своим замечательным творчеством вы несете людям радость, щедро даете каждому возможность приобщиться к чудесному и завораживающему миру искусства.

Андрей Фоменко пожелал коллективу театра благодарных зрителей и нескончаемых аплодисментов, дальнейших успехов в творчестве, здоровья и благополучия, вручил награды регионального парламента.