Нарушений много - прокуратурой Кольского района проведена проверка требования законодательства о безопасности объектов образовательных учреждений

Во время проверки было установлено, что в ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» вопреки действующему законодательству не приняты меры по исключению бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств. Образовательным учреждением допускается оставление ворот на въезде на территорию общежития ГАПОУ МО «КТК» в открытом состоянии.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности МОУ Причальненская НОШ, филиале профессионального образовательного частного учреждения «Мурманский кооперативный техникум» г. Снежногорска.

В деятельности МАОУ ДО «ДЮСШ им. В.Н. Леонова» и МАДОУ № 9 «Берёзка», не организован и не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим.

Кроме того, в МДОУ детский сад № 16 не обеспечивается хранение данных с камер системы видеонаблюдения в течении одного месяца. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности МОУ «Мурмашинская СОШ № 1».

Прокуратурой района в адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Также прокуратурой района в ходе проверки были изучены локальные нормативные акты образовательных учреждений, регламентирующих организацию контрольно-пропускного режима, установлено их несоответствие требованиям законодательства.