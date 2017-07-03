Нарушения при внесении в Правила землепользования и застройки установлены в муниципальном образовании г.Заполярный

Прокуратурой Печенгского района в ходе проверки деятельности администрации муниципального образования г.Заполярный установлены нарушения при внесении в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района, утвержденные решением Совета депутатов.

Так, глава администрации не принимал решение о внесении изменений в Правила, комиссия не рассматривала и не составляла проект Правил. Допущены нарушения информационной обеспеченности при внесении изменений, так как решения не публиковались, публичные слушания проводились менее двух месяцев, протоколы и заключения по слушаниям отсутствовали, в том числе на сайте администрации.

По итогам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации было внесено представление с требованием отменить изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки, а также провести процедуру в рамках действующего законодательства.