Нарушитель ДТП, предлагавший взятку сотруднику ГИБДД, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Калужской области, 1983 года рождения. Действия обвиняемого квалифицированы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ – покушение на мелкое взяточничество.

В ходе предварительного следствия установлено, что 4 июня 2018 года обвиняемый, управляя транспортным средством, совершил дорожно-транспортное происшествие на территории ЗАТО г.Североморск. Мужчина находился на территории города временно в связи с командировкой, в которой он в составе рабочей бригады менял лифтовое оборудование в жилых домах.

Прибывшим на место ДТП сотрудником дорожно-патрульной службы ГИБДД, в связи с подозрением о нахождении виновника дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, было предложено пройти освидетельствование, что он сделать отказался.

Понимая, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения влечёт за собой наказание в виде лишения права управления транспортным средством, обвиняемый передал сотруднику ДПС взятку в сумме 3000 рублей с целью избежания привлечення к административной ответственности.

Сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в дежурную часть ОВД, чем пресек незаконные действия злоумышленника.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.