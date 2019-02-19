Нас атакует свиной грипп! Как от него защищаться, знает Айна Литвинова

Сегодня, 19 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Мурманчан атаковала эпидемия гриппа. В Роспотребнадзоре сообщают даже о том, что до Заполярья добрался свиной грипп. Насколько опасен этот вирус и как защитить себя и своих близких от болезни, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Айна Литвинова, консультант Управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.