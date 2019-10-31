Нас «порадовали» очередным повышением тарифов ЖКХ

Правительство страны определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам. Изменение тарифов начнётся со второго полугодия. Меньше всего плата за ЖКХ вырастет в Ненецком автономном округе (2,4%), Мурманской области (3%) и Пермском крае (3%).

Самый высокий рост тарифов будет в следующих регионах: Чеченская Республика - 6,5%; Кабардино-Балкарская Республика - 5,4%; Республика Дагестан — 5,2%.

В Москве размер оплаты вырастет на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

Напомним, в 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. В региональном разрезе повышение тарифов неоднородно: для каждого региона правительство отдельно устанавливает средние индексы платы, пишет «РБК».