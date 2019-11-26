Нас приглашают в циркумполярный мир

27-30 ноября в Мурманске будет проходить международный форум «Креативные индустрии Арктического региона» – площадка для объединения заинтересованных лиц региона, страны и зарубежья, занятых проблемами и перспективами формирования ценностей и смыслов креативных индустрий циркумполярного мира. Ключевая цель – поиск точек роста креативных индустрий в Арктическом регионе.

В течение трёх дней участники форума будут обсуждать такие темы, как создание открытых пространств в арктических городах, поддержка малого бизнеса, в том числе в креативных индустриях, развитие Арктического туризма, творческих и культурных индустрий. Запланированы также мастер-классы, посвященные искусству проектирования.

В качестве экспертов форума выступят представители креативных индустрий из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Калининграда, Великого Новгорода, Архангельска, Ярославля, а также из зарубежных стран – Индии, Англии, Финляндии, Норвегии, Китая, Канады.

В числе специальных гостей – сценарист, режиссер, художник-постановщик анимационных фильмов, дважды номинант на премию «Оскар», член американской Академии кинематографических искусств Константин Бронзит; историк, кинодокументалист Алексей Янковский-Дьяконов; основатель и президент ассоциации «Центр развития творческих индустрий» Дмитрий Мильков и другие эксперты.

Научные и творческие мероприятия форума выстроены таким образом, что участники и гости могут включиться в работу на всех деловых площадках.