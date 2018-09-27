«Нас связало Баренцево море» - Дом дружбы поздравит жителей Заозёрска с юбилеем

29 сентября национально-культурные общественные объединения и автономии Дома дружбы Мурманской области представят свою творческую программу «Нас связало Баренцево море» в Заозёрске в рамках празднования 60-летнего юбилея города.

Расположился городок на берегу губы Западная Лица в Мотовском заливе Баренцева моря. Он является лишь небольшой точкой на карте Кольского полуострова. Но по праву этот маленький заполярный город можно назвать героическим. Расположенный в местах, где проходила линия фронта, он и в мирное время продолжает нести тяжёлую службу по обеспечению безопасности страны.

Волею судьбы и следуя зову сердца люди разных профессий, традиций и национальностей нашли свой второй дом на Кольском полуострове, в прекрасном городе Заозёрске каждый из них хранит в душе кусочек своей родины, своей национальной культуры.

Творческая программа Дома дружбы не оставит никого равнодушным. Гости мероприятия услышат знакомые и родные с детства песни на разных языках, узнают об осенних национальных традициях, почувствуют атмосферу большой дружной семьи.

Дом дружбы приглашает на свою творческую программу «Нас связало Баренцево море» 29 сентября в 16.00 в Центр культуры и библиотечного обслуживания (г.Заозёрск, улица Ленинского Комсомола, 16).