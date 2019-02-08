Нас всех пересчитали

Мурманскстат произвёл расчёты численности населения по муниципальным образованиям Мурманской области на начало 2019 года и в среднем за 2018 год. В регионе на 1 января, по предварительной оценке, проживало 748,1 тысячи человек.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, численность населения областного цента составила 292,6 тысячи человек. Наиболее крупные города области – Апатиты (55,2 тысячи человек), Североморск (52,6 тысячи человек) и Мончегорск (41,5 тысячи человек).

Более подробная информация о предварительной оценке численности городов, посёлков городского типа и муниципальных образований региона размещена на сайте Мурманскстата http://murmanskstat.gks.ru/Официальная статистика/ Население.