Население Мурманской области продолжает снижаться, так как северяне стали меньше рожать

По оценке регионального статистического ведомства, численность постоянного населения Мурманской области на 1 апреля текущего года составила 757,5 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,1 тысячи человек (на 0,02%).

За первый квартал 2017 года в Мурманской области родилось 1964 человека, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года (2142) на 178 человек.

Мурманскстат отмечает, что за этот период число умерших в нашем регионе уменьшилось на 136 человек – за три месяца 2016 года было 2400 случая, а в 2017 году – 2264. Рост смерти северян за этот период отмечен по причине ишемической болезни сердца (+22 человека), внешних причин смерти (+22 случая) и туберкулёза (+4).

Учитывая эти тенденции, можно отметить, что инициатива президента России Владимира Путина, подписавшего вчера указ, согласно которому годы с 2018 по 2027 объявлены Десятилетием детства, имеет под собой объективные причины решения демографической проблемы страны в целом.