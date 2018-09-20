Население России опять в демографической яме

Как сообщает Росстат, население России за январь-июль 2018 года сократилось на 91900 человек, а без учёта миграционного прироста — на 170500 человек.

Миграционный прирост перестал компенсировать возросшую естественную убыль населения России, следует из данных статистического агентства. За аналогичный период 2017 года в стране фиксировалось небольшое увеличение численности населения (+ 5300 человек) при естественной убыли 114400 человек.

Миграционный прирост лишь на 46,1% компенсировал потери населения. Он снизился с 119700 человек в январе-июле 2017 года до 78700 человек за январь-июль 2018 года. Почти все сокращение миграционного прироста обеспечила Украина, следует из данных статистического ведомства.

За семь месяцев 2018 года ухудшились показатели рождаемости — она упала до 10,9 на 1000 человек с 11,4 за тот же период 2017 года — и смертности, которая выросла с 12,7 до 12,9. Если такая динамика сохранится, 2018 год станет первым годом убыли населения России с 2009 года.

Отметим, что в Мурманской области отмечается такая же тенденция.

Учитывая, что специалисты объясняют негативные демографические тенденции двойной демографической ямой молодёжи: фертильный возраст немногочисленных «детей войны» пришёлся на 1990-е гг. с их резким снижением благосостояния, а теперь в детородный возраст вступило малочисленное же поколение их детей - внуки «детей войны», то можно ожидать, что нынешняя пенсионная реформа породит ещё одну яму – правнуки «детей войны» к 2045 году. По среднему варианту демографического прогноза Росстата, численность женщин в возрасте 18−35 лет, на которых приходится около 90% рождений, снизится с 18,9 млн в 2016 году до 16,9 млн в 2018 году и 15 млн в 2024 году.