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Мурманская область. Арктика10.11.17 16:48

«Наш друг – арктический тюлень» - фотовыставка открылась в океанариуме

В Мурманском океанариуме открылась фотовыставка «Наш друг – арктический тюлень». В торжественной церемонии принял участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Все, кто в ближайшее время решит посетить единственный в Европе аквариальный комплекс, в котором обучаются и выступают арктические тюлени, могут увидеть девять фоторабот большого формата, на которых запечатлены яркие мгновения из жизни удивительных представителей фауны северных морей. На каждом фотопортрете есть короткая аннотация, рассказывающая о герое сюжета, его артистическом амплуа, особенностях поведения и характера. Поэтому небольшая фотовыставка не только визуально знакомит посетителей с морскими млекопитающими, но и несёт просветительскую функцию, позволяет со стороны взглянуть на взаимоотношения людей и «братьев наших меньших».

Идея организовать такую выставку пришла мурманчанину Александру Глухову в ходе его участия в ежегодном конкурсе социальных проектов «Комфортная среда обитания», который проводится Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ» в регионах присутствия Сибирской угольной энергетической компании – основного акционера Мурманского морского торгового порта.

В 2017 году конкурс был посвящен Году экологии и 100-летию заповедной системы России. Компетентное жюри высоко оценило проект фотовыставки «Наш друг – арктический тюлень», присудив ему победу в одной из номинаций.

«Мурманский океанариум» доставляет огромное удовольствие и детям, и взрослым, помогает воспитывать доброту и дружелюбие. Поэтому то, что один из крупнейших в стране энергетических холдингов и его дочернее предприятие в Мурманске ПАО «ММТП» уделяют внимание таким проектам, вызывает уважение и благодарность», - отметил в приветственном слове Алексей Тюкавин.

Содержание животных и создание для них условий, приближенных к естественной среде обитания, обходится недешево. С учётом этого, Мурманский морской торговый порт уже второй год подряд выделяет специальный грант в размере  500 тысяч рублей для покупки кормов для животных.

«Мурманский океанариум – это настоящая достопримечательность столицы Кольского Заполярья. Мы надеемся, что  дрессированные тюлени и в будущем будут радовать всех нас своими выступлениями, природным артистизмом и удивительными способностями», - подчеркнул генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

 

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