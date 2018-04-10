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Мурманская область. Арктика10.04.18 07:25

«Наш Мироныч», или В Мурманске начала работу выставка «Великий гражданин. Прямая речь»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Великий гражданин. Прямая речь». Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Мурманской области и посвящено памяти выдающегося советского государственного деятеля – Сергея Мироновича Кирова (1886-1934).

Выставка организована совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Кировским областным краеведческим музеем (г.Киров), Кировским историко-краеведческим музеем с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом (г.Кировск) и Мурманским областным краеведческим музеем.

На церемонии открытия выставки с приветственным словом выступил заместитель uубернатора Мурманской области, который отметил, что открытие выставки в нашем регионе особенно актуально, ведь Сергей Миронович Киров уделял большое внимание развитию Крайнего Севера. Под личным руководством С.М. Кирова началась масштабная индустриализация Кольского севера, строительство новых предприятий, основание городов.

Чиновник поблагодарил всех организаторов выставки за проделанную работу, выразил слова признательности коллективам музеев-участников. А также выразил надежду в том, что многолетнее и плодотворное сотрудничество музеев Санкт-Петербурга с мурманскими музеями и в дальнейшем будет радовать мурманчан новыми интересными выставочными и просветительскими проектами.

Поприветствовала присутствующих заведующая филиалом «Музей С.М. Кирова» Государственного музея истории города Санкт-Петербурга Татьяна Анатольевна Сухарникова. Она рассказала, что при отборе предметов для выставки хотелось показать и время, и человека. Но не только...

Т.А. Сухарникова подчеркнула: «Не будем забывать о том, что в 1930-е годы сюда пришли не только добровольцы, но и заключенные, трудом которых эта земля осваивалась... Вглядываясь в лица людей, понимаешь, что они невероятно красивы и мужественны. Я полагаю, что мурманская земля всегда была и будет славна людьми, которые здесь живут».

Состоялись экскурсия и рассказ о жизненном пути и государственной деятельности С.М. Кирова. На выставке представлены документы, фотографии, вещи, книги из личной библиотеки С.М. Кирова. Живописные и графические работы, написанные известными советскими художниками в тридцатые годы прошлого столетия. Образ С.М.Кирова рассматривался художниками в двух ипостасях.

С одной стороны, в торжественных, официальных тонах - как видного деятеля партии и близкого друга И.В.Сталина. Так, в монументальных композициях С.М. Киров изображён выступающим на съезде, на встрече со Сталиным. Современники, зная о блестящих ораторских способностях Сергея Мироновича Кирова, стремились услышать его выступления.

Другие авторы создавали образ «нашего Мироныча» – близкого к простым людям, умевшего говорить с народом. В произведениях камерного звучания он показан беседующим с рабочими, с детьми...

Мурманчане и гости города могут посетить выставку, посвященную Сергею Мироновичу Кирову, вплоть до 30 мая.

 

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