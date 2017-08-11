Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева

В августе из Мурманска уедет известная театральная пара: народный артист России, главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева.

Как сообщается на страничке «ВКонтакте» театра, Юзеф Фекета и Наталья Долгалева прослужили на сцене ТСФ без малого 30 лет. В 1988 году Юзеф Васильевич был приглашен в театр, затем возглавил труппу и стойко руководил ею все эти годы.