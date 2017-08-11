Мурманская область. Арктика11.08.17 07:38
Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева
В августе из Мурманска уедет известная театральная пара: народный артист России, главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева.
Как сообщается на страничке «ВКонтакте» театра, Юзеф Фекета и Наталья Долгалева прослужили на сцене ТСФ без малого 30 лет. В 1988 году Юзеф Васильевич был приглашен в театр, затем возглавил труппу и стойко руководил ею все эти годы.
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-Нам интересно Ваше мнение11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого руководителя?Проголосовало: 29 человек
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Последние комментарии
SafarinD
11.08.17 10:29
Российский бюджет - яма бездонная, так как сколько налогов не соберут, большая часть уйдёт на зарплаты чиновникам, обслуживание их офисов, на дорогие игрушки воякам, путинские мега-проекты - олимпиа
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
Мария Антоновна
11.08.17 07:54
Скажу до свидания, хотя надо сказать прощайте! Спасибо большое за часы и дни радостных встреч в стенах театра.
Zviygincew
11.08.17 07:30
Не знаю, случайно или специально у вас два сообщения встали рядом: сначала о потерях бюджета страны от многочисленных нарушениях чиновников, а потом о росте собираемости налогов в Мурманской области.
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
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