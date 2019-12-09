«Наш Север» - снег против коммунальщиков! Проигрывают последние

Срок рассмотрения и устранения жалоб на некачественную уборку снега, поступающих от жителей Мурманской области на портал «Наш Север», будет сокращен до двух суток. Ранее на подготовку ответа и решение проблемы исполнителю давалось 10 рабочих дней. Глава региона поручил внести соответствующие изменения в регламент приёма и обработки сообщений, отметив, что за «формальный подход к работе и отписки» специалистов и руководителей ведомств будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

Сегодня, открывая оперативное совещание в региональном правительстве, губернатор раскритиковал работу глав муниципалитетов по очистке населённых пунктов от снега и наледи и рекомендовал всем лично объезжать улицы и дворы для выявления проблемных участков.

«Бравые доклады по уборке снега не соответствуют действительности. Такое ощущение, что мы с вами живем в разных реальностях. Люди справедливо указывают на заваленные снегом дворы, нечищеные тротуары. Мусоровозы не могут подъехать к контейнерам из-за снежной каши! Круглосуточный режим работы, коллеги, предполагает постоянную уборку, в том числе обработку противогололедными средствами. Теперь каждую субботу я лично буду проводить селектор по результатам вашей работы за неделю», – подчеркнул глава региона.

Как доложил вице-губернатор Дмитрий Филиппов, курирующий сферу ЖКХ, в связи с обильными снегопадами коммунальные службы всех муниципальных образований были переведены на усиленный режим работы. Однако от граждан продолжают поступать многочисленные претензии на уборку межквартальных проездов, дворовых территорий и тротуаров, наледь на крышах. В лидерах по количеству жалоб города Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кировск, ЗАТО Александровск и Кандалакшский район.

Через сервис народного контроля только за последнюю неделю поступило более 200 сообщений от северян, большинство из которых – жалобы на неубранный снег во дворах, снежные свесы на кровле. Губернатор отметил, что информационный портал должен стать инструментом для муниципальных образований по выявлению системных проблем и их оперативному решению.

«Реакция на претензии граждан должна быть быстрой. Максимальный срок для решения проблемы два дня. Ответы-отписки будем отклонять, а за некачественную работу исполнителей привлекать к дисциплинарной ответственности», – сказал глава региона.