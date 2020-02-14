Наша делегация на Киркенесской конференции акцентировала внимание на перспективных арктических проектах

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 12 февраля состоялось открытие ежегодной Киркенесской конференции. В течение двух дней участники будут обсуждать текущую геополитическую ситуацию в Баренцевом регионе, цели и механизмы развития территории, перспективы международного сотрудничества в Арктике, безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, климат, энергетику и другие актуальные вопросы.

В мероприятии принимают участие представители органов власти национального и регионального уровней, а также организаций и компаний из Норвегии, России, Финляндии и других стран. Конференция проходит с высоким уровнем представительства: с приветственным словом выступили статс-секретарь Министерства иностранных дел Королевства Норвегия Аудун Халворсен, статс-секретарь Министерства иностранных дел Финляндии Нина Васкунлахти, директор Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Хрущёв.

Мурманскую область на конференции представляет заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Вчера она выступила с докладом на тему «Мурманская область – ключевой участник развития Арктики», в котором акцентировала внимание на перспективных арктических проектах, в том числе уже реализующихся на территории региона. Участникам конференции представлены такие проекты, как Мурманский транспортный узел, специализированный терминал по перевалке минеральных удобрений, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, а также строительство ветропарка в Кольском районе.

Кроме того, в мероприятии участвуют председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, глава администрации города Мурманска Евгений Никора, глава муниципального образования Печенгский район Александр Морозов, а также заместитель министра экономического развития Мурманской области – начальник управления внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук.