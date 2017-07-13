«Наша планета в наших руках!» - мурманские школьники примут участие в конкурсе рисунка на асфальте

15 июля в 11.00 и 12.00 специалисты областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведут для отрядов детских оздоровительных лагерей при мурманских средних общеобразовательных школах №№ 27 и 26 конкурс рисунка на асфальте «Наша планета в наших руках!».

Мальчишки и девчонки, проявив свою фантазию, нарисуют яркими мелками на асфальте рисунки планеты Земля.