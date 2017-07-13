Мурманская область. Арктика13.07.17 07:30
«Наша планета в наших руках!» - мурманские школьники примут участие в конкурсе рисунка на асфальте
15 июля в 11.00 и 12.00 специалисты областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведут для отрядов детских оздоровительных лагерей при мурманских средних общеобразовательных школах №№ 27 и 26 конкурс рисунка на асфальте «Наша планета в наших руках!».
Мальчишки и девчонки, проявив свою фантазию, нарисуют яркими мелками на асфальте рисунки планеты Земля.
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Последние комментарии
Василий Петрович
13.07.17 12:00
Молодцы! И профессионализм повышают свой и музейные экспонаты достают. Да и море понемногу очищают от железа Везде бы так.
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SafarinD
13.07.17 10:43
нам всем пытаются вдолбить, что надо выпускать продукции всё больше и с меньшими затратами. А зачем? понимаю, например, что это подходит для выпуска продуктов питания, одежды... Хотя и здесь уже есть
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ViktoriJ
12.07.17 14:36
Такое впечатление, что наши чинуши не живут в североморске - почти каждую неделю куда-нибудь приезжают, смотрят, обещают, а изменений почти не видно
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