Проект «Наша рыба» расширяет географию. Теперь приобрести качественную свежемороженую рыбу отечественного улова по сниженным ценам смогут жители Оленегорска, Кандалакши и Полярных Зорь.

«Глава региона поставил перед нами задачу привести проект «Наша рыба» в максимальное количество городов и посёлков Мурманской области. Совместно с торговыми сетями мы проводим такую работу. Уже подключили три новые территории. Сейчас ведём активные переговоры по Терскому району и новых точках в Мурманске. Кроме того, мы работаем и над расширением ассортимента проекта. Со следующей недели заводим креветку, цена будет народная», – прокомментировал министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Охлаждённую рыбу северяне могут приобрести на еженедельной рыбной ярмарке каждую субботу с 10.00 до 17.00 в торговом центре «Форум» (просп. Кольский, 134).

Напомним, проект «Наша рыба» стартовал в Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса. В основе проекта – специальное трёхстороннее соглашение правительства региона с мурманскими рыбаками и торговой сетью, которое позволяет мурманчанам покупать качественную и недорогую рыбу отечественного улова. Проект реализуется в двух направлениях: розничная продажа рыбы практически без наценки и еженедельные рыбные ярмарки.

Адреса торговых точек в городах Мурманской области, принимающих участие в проекте «Наша рыба»:

Мурманск

ул. К. Маркса, 38/1,

пррсп. Кирова, 51а,

прспр. Героев-североморцев, 38,

пр. Героев-североморцев, 43,

ул. Полярные Зори, 31/1,

ул. Мира, 6,

ул. Героев Рыбачьего, 51,

ул. Баумана, 33.

Североморск

ул. Советская, 10.

Апатиты

ул. Козлова, 10.

Кировск:

ул. Олимпийская, 11.

Кола

пр. Защитников Заполярья, 13.

Мончегорск

просп. Металлургов, 52.

Оленегорск

просп. Ленинградский, 5.

Кандалакша

ул. Комсомольская, 16.

Полярные Зори

ул. Сивко, 3.