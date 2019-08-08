«Наша рыба» расширяет географию
Проект «Наша рыба» расширяет географию. Теперь приобрести качественную свежемороженую рыбу отечественного улова по сниженным ценам смогут жители Оленегорска, Кандалакши и Полярных Зорь.
«Глава региона поставил перед нами задачу привести проект «Наша рыба» в максимальное количество городов и посёлков Мурманской области. Совместно с торговыми сетями мы проводим такую работу. Уже подключили три новые территории. Сейчас ведём активные переговоры по Терскому району и новых точках в Мурманске. Кроме того, мы работаем и над расширением ассортимента проекта. Со следующей недели заводим креветку, цена будет народная», – прокомментировал министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов.
Охлаждённую рыбу северяне могут приобрести на еженедельной рыбной ярмарке каждую субботу с 10.00 до 17.00 в торговом центре «Форум» (просп. Кольский, 134).
Напомним, проект «Наша рыба» стартовал в Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса. В основе проекта – специальное трёхстороннее соглашение правительства региона с мурманскими рыбаками и торговой сетью, которое позволяет мурманчанам покупать качественную и недорогую рыбу отечественного улова. Проект реализуется в двух направлениях: розничная продажа рыбы практически без наценки и еженедельные рыбные ярмарки.
Адреса торговых точек в городах Мурманской области, принимающих участие в проекте «Наша рыба»:
Мурманск
ул. К. Маркса, 38/1,
пррсп. Кирова, 51а,
прспр. Героев-североморцев, 38,
пр. Героев-североморцев, 43,
ул. Полярные Зори, 31/1,
ул. Мира, 6,
ул. Героев Рыбачьего, 51,
ул. Баумана, 33.
Североморск
ул. Советская, 10.
Апатиты
ул. Козлова, 10.
Кировск:
ул. Олимпийская, 11.
Кола
пр. Защитников Заполярья, 13.
Мончегорск
просп. Металлургов, 52.
Оленегорск
просп. Ленинградский, 5.
Кандалакша
ул. Комсомольская, 16.
Полярные Зори
ул. Сивко, 3.