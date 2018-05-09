Наше почтение к подвигу поколения победителей – это больше чем память, больше чем история. Это основа русского национального характера, это наша суть – губернатор Марина Ковтун

Вчера в областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С наступающим Днём Победы северян поздравила губернатор Марина Ковтун.



«9 мая – самый важный праздник для нашей страны. Нет слов, способных описать значение и величину подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, нет слов, способных описать благодарность потомков поколению победителей. Почтение к их подвигу – это больше чем память, больше чем история. Это настоящая основа, фундамент русского характера, это наша суть, наша совесть», – сказала Марина Ковтун, напомнив, что здесь, на Севере, проходил один из важнейших рубежей обороны страны. Здесь долгих три года наши бойцы держали фронт, не отступив ни на шаг.



Перед началом концерта состоялась встреча главы региона Марины Ковтун с земляками – ветеранами Великой Отечественной войны.



«Встретиться с вами лично накануне Дня Победы – для меня огромная честь и, пожалуй, самое важное событие во всей череде торжеств. Это ваш праздник, вы подарили его нам вместе с правом на жизнь. Поэтому для нас очень важно, чтобы ваша собственная жизнь была как можно более счастливой», – подчеркнула Марина Ковтун.



За праздничным столом губернатор и ветераны беседовали о настроении, с которым они встречают 73-ю годовщину Победы, значимости сохранения исторической правды, общении ветеранов с молодёжью и школьниками.