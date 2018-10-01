Наше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий

Трансформация системы расчёта пенсий россиян планируется с 2025 года, заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова журналистам. При этом она отметила, что говорить об отмене пенсионных баллов некорректно - будет «иной порядок установления размеров пенсии».

«Я разочарую, у нас нет в законодательстве понятия пенсионного балла и никогда не было. Это сленг, который сформировался за недавний период времени. У нас есть так называемая система пенсионных коэффициентов, и она действует до 1 января 2019 года», - сказала Татьяна Голикова.

По её словам, в дальнейшем систему пенсионных коэффициентов ждут изменения, обусловленные принятием закона о повышении пенсионного возраста. Сейчас стоимость пенсионного коэффициента устанавливается законом о бюджете, и методология его установления «была неочевидна и непонятна». Теперь, пояснила Татьяна Голикова, с 1 января 2019 года на ближайшие 6 лет «чётко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объёме она будет повышаться». А начиная с 2025 года систему модернизируют.

«Начиная с 2025 года система должна быть модернизирована, потому что предлагается иной порядок установления размеров, чем тот, что действовал сейчас», - сказала Голикова. «Если коротко, сейчас будет первая модернизация - на первые шесть лет, и потом вторая», - добавила она.

При этом, вице-премьер пояснила, что ближайшие шесть лет предполагается потратить на обсуждение того, что делать с 2025 года.