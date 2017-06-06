Наши депутаты дали добро белорусским водителям беспрепятственно работать по своим водительским удостоверениям

Сегодня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. Депутаты обсудили проект федерального закона «О внесении изменений в статью 25 федерального закона «О безопасности дорожного движения», предусматривающий разрешение белорусским водителям беспрепятственно работать в России по своим водительским удостоверениям.

Необходимость данных корректировок обусловлена тем, что вступившие с 1 июня этого года поправки, не допускающие управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, идут в разрез с ранее принятыми международными договорами между Россией и Белоруссией в области обеспечения равных прав граждан.

Комитет принял решение поддержать законопроект.