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Мурманская область. Арктика31.05.19 15:24

Наши девочки заняли третье место во Всероссийских соревнованиях по дзюдо «Кубок Арктики»

В комитете по физической культуре и спорту Мурманской области состоялась пресс-конференция по итогам Всероссийских соревнований по дзюдо и чествование призёров. В ней приняли участие заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Марковина Наталья Петровна, президент Мурманской региональной общественной организации Федерация дзюдо Назмутдинов Ринат Рафисович, начальник отдела спортивно-массовых мероприятий МАУ СШ «Юность» Смолко Елена Валерьевна (г.Апатиты), тренер Уварова Елена Васильевна (г. Мурманск), тренер Бланарь Виталий Родионович (г. Полярные Зори), тренер Бажина Светлана Николаевна (г. Мурманск), тренер Ткачук Роман Викторович (г. Мурманск), тренер Стародубцева Евгения Александровна (г. Апатиты) и лучшие юные спортсмены области.

Напомним, с 16 по 19 мая в Апатитах прошли Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Арктики». В соревнованиях приняли участие команды Северо-Западного, Центрального, Поволжского и  Уральского федеральных округов, Западной Сибири и Краснодарского края. Всего 162 спортсмена.

Команда Мурманской области завоевала 3 место среди девочек. Спортсменки представляли Мурманск, Полярные Зори, Апатиты.

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