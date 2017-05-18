«Наши идеи – наше будущее» - форум регионального отделения Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

19 мая в Мурмашах на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1 состоится форум регионального отделения Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) «Наши идеи – наше будущее». В его работе примут участие активисты пилотных площадок РДШ Мурманской области, педагоги и кураторы по направлениям деятельности РДШ.

В рамках форума планируется проведение круглого стола с участием представителей пилотных площадок по обсуждению итогов деятельности и планов работы на 2017/2018 учебный год. Активисты РДШ примут участие в информационных площадках, где смогут ознакомиться с опытом работы пилотных площадок РДШ по всем направлениям деятельности. Модераторами информационных площадок станут педагоги МОУ Мурмашинской СОШ № 1.