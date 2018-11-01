Наши инспектора дорожно-патрульной службы в «вознаграждении» не нуждаются

Инспекторами дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Мурманску на улице Книповича за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль.

При проверке полицейские установили, что пожилой мужчина, находится в состоянии алкогольного опьянения. Для составления протокола его препроводили в патрульный автомобиль дорожно-патрульной службы.

Задержанный водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался уговорить сотрудников не составлять протокол и предлагал за это денежное вознаграждение. Сотрудники полиции предупредили мужчину о том, что дача взятки влечет за собой уголовное наказание, а также, что все его действия фиксируются видеорегистратором. Это нарушителя не остановило, он достал из кармана 700 рублей и предложил их сотруднику полиции, ещё раз пояснив, что это вознаграждение за несоставление протокола.

О произошедшем инспектор ДПС сообщил в дежурную часть отдела полиции. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт дачи взятки должностному лицу.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, на основании собранных материалов по данному факту отделом дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманск возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК России «Мелкое взяточничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.