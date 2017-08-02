Наши маяки: из 27 российских долларовых миллиардеров 21 стал ещё богаче – «Bloomberg»

Совокупный капитал 27 российских долларовых миллиардеров увеличился на 10,14 млрд долларов с января по август 2017 года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные «Bloomberg Billionaires Index» (ежедневно обновляемый рейтинг агентства «Bloomberg»).

Из 27 российских миллиардеров 21 стал богаче. Алексей Мордашов, основной акционер ПАО «Северсталь» и самый богатый человек в России (его капитал составляет 17,3 млрд долларов), за данный период увеличил своё состояние на 354 млн долларов. Занимающий второе место в списке российских миллиардеров президент «Интерроса» и председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин получил 16,6 млн долларов, его состояние на данный момент составляет 16,6 млрд долларов. Глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг заработал 1,34 млрд долларов и оказался на третьем месте с капиталом в 15,6 млрд долларов.

Ощутимее всех своё состояние увеличили глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - на 1,82 млрд долларов, основной акционер «USM Holdings» Алишер Усманов - на 1,77 млрд долларов, и президент ОК «Русал» и «En+ Group» Олег Дерипаска – на 1,76 млрд долларов.

За первые семь месяцев 2017 года больше других потеряли глава «Новатэка» Леонид Михельсон - 2,09 млрд долларов, основатель и владелец «Volga Group» Геннадий Тимченко, потерявший 1,92 млрд, и президент ПАО «Лукоил» Вагит Алекперов - его капитал уменьшился на 1,13 млрд долларов.

Мордашов возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала «Forbes» лишь в понедельник, 31 июля. Его состояние издание тогда оценило в 16,8 млрд долларов, пишет ТАСС.