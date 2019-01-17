Наши пенсии определены законом, а дополнительных доходов у нас практически нет - экс-депутат Госдумы

Депутат Госдумы Андрей Марков предложил принять поправки, обязывающие членов Федерального собрания и чиновников раскрывать размер своих пенсионных выплат. «Это соответствует запросу на открытость власти и связанной с ним теме социальной справедливости», - сказал «Коммерсанту» Андрей Марков. Он считает, что «золотые парашюты» для госслужащих «вызывают болезненную реакцию в обществе» и «всегда обрастают домыслами».

Но участникам экспертного совета эти доводы не показались убедительными. Они не рекомендовали проект к внесению в нижнюю палату, сославшись на то, что размеры выплат и схема назначения их размера «прописаны в законодательстве» и «всем известны». Размеры пенсий и дополнительных выплат к ним действительно установлены в законах, а для местных чиновников - в региональных и муниципальных нормативных актах. Однако в подавляющем большинстве случаев в них не называются конкретные суммы, а речь идёт только о формулах вычисления. К примеру, в законе «О статусе членов СФ и Госдумы» описывается, что бывшие парламентарии, отработавшие минимум один полный думский созыв, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Она может составлять 55% от денежного вознаграждения депутата Госдумы или сенатора, работавшего минимум два созыва (до десяти лет), и 75% для работавших три созыва и более. Напомним, в августе 2018 года секретарь генсовета «Единой России» сенатор Андрей Турчак призвал членов Федерального собрания отказаться от доплат к пенсиям. Обязательным отказ так и не стал: в октябре Госдума приняла поправки, позволяющие парламентариям по собственной воле отказываться от доплат.

Экс-депутат Госдумы трёх созывов 72-летний Олег Куликов посчитал предлагаемую норму «излишней»: «Я не понимаю её смысла. Наши пенсии определены законом, а дополнительных доходов у нас практически нет. Те, кто проработал один или два созыва, получают 40 с небольшим тысяч, кто три и больше - 60 с небольшим тысяч рублей. В чём тайна? Это 15% от потерянного заработка, хотя вообще-то должно быть 40%».

Во многих регионах законодательство устанавливает дополнительные надбавки местным чиновникам и депутатам, в результате которых те в отдельных случаях могут получать более 200 тысяч рублей пенсионных выплат ежемесячно.