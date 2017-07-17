Наши соседи подталкивают российских производителей рыбы переходить на отечественную селекцию

Производители рыбы в РФ переходят на отечественную селекцию, отказываясь от импорта. Как отметил глава Росрыболовства, массовый старт селекции произойдёт только через пять лет, а в нынешнем состоянии отрасль зависима от зарубежных поставок.

Развитие селекции мальков в российском рыбоводстве, получившее дополнительный стимул после введения санкций и контрсанкций, позволит производителям заполнить прилавки магазинов отечественной рыбой. Однако массовый старт селекции в этой отрасли, по мнению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, открывшего на минувшей неделе первый в Карелии завод по производству кормов для форели, произойдёт только через пять лет, а в нынешнем состоянии отрасль зависима от зарубежных поставок, хотя эту зависимость нельзя назвать критической.

«Зависимость в этом направлении от иностранных технологий, от иностранных поставок, наверное, не имеет критического характера, но мы не всегда можем получить то лучшее, к чему хотели бы стремиться», - рассказал Илья Шестаков ТАСС.

Производители рыбы в российских регионах, развивая предприятия, реализуют проекты, которые позволят им создать собственную базу семенного материала, независимую от поставок из-за рубежа и потому более конкурентоспособную. В Мурманской области будут построены заводы по производству смолта (молоди атлантического лосося. – Ред.), Карелия открывает рыбопромышленный кластер с селекционным центром, Калуга планирует создавать собственное маточное поголовье, а Ленобласть выводит новые породы рыб, приспособленные к местному климату.

Крупнейшие рыбопроизводители Мурманской области – «Русское море – Аквакультура» и «Русский лосось» - заявили о планах построить на Кольском полуострове собственные заводы по выращиванию смолта и кормов для рыбы. В правительстве области, где поддерживают этот проект, отмечают, что создание новых фабрик завершит технологическую цепочку производства атлантического лосося в губах и заливах Баренцева моря и даст рыбоводческим предприятиям региона возможность развиваться на качественно новом уровне, не закупая мальков и корма в Норвегии.

В Мурманской области признали, что к созданию собственных производств рыбопосадочного материала подтолкнули санкции, хотя в целом областные предприятия аквакультуры от них не пострадали. Как рассказал заместитель начальника управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки регионального Минсельхоза Андрей Долголевец, «с импортом всё же есть определенные сложности, в частности, связанные с пересечением товаром границы, поэтому в регионе рассматривается проект смолтозавода, он рассчитан на длительную перспективу, до 2027 года».

Как отметила губернатор области Марина Ковтун, в 2016 году было выращено 13,6 тысячи тонн рыбы - это почти на четверть (23,6%) больше, чем в 2015 году. «Компания «Русское море – Аквакультура» в ближайшее время ожидает завоза нового посадочного материала, в 2017 году планирует вырастить около 7 тысяч тонн рыбы», - сказала губернатор Мурманской области.

В это время в соцсетях появилась фотография атлантического лосося со следами заражения. По заверениям очевидцев, больная сёмга была поймана в реке Тулома. Напомним, в прошлом году точно такие же экземпляры с признаками грибковых заболеваний были пойманы на реках Тулома и Кола.

А 13 июля комитет по ветеринарии Мурманской области сообщал, что в первом полугодии 2017 года вспышек инфекционных и инвазионных болезней рыб в хозяйствах региона не выявлено. По результатам проведенных обследований, по факту выявления активного носительства эктопаразитов двум хозяйствам были рекомендованы внеплановые противопаразитарные обработки.

В июне начата реализация плана лабораторных исследований, с целью оценки состояния диких популяций рыбы семейства лососевых в реках Кольского полуострова. К настоящему времени в Мурманскую облветлабораторию уже направлены для исследований 4 пробы рыбы, пробы грунта и воды.