Наши соседи ратуют за безвизовое передвижение внутри Баренцева региона

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты областной Думы встретились с делегацией Совета губернии Финнмарк (Норвегия) во главе с г-жой Рагнхильд Вассвик.

Сергей Дубовой, приветствуя зарубежных гостей, отметил, что губерния Финнмарк – традиционный и важный партнер Мурманской области, наш добрый сосед. Знаменательно, что в этом году мы отмечаем тридцатилетие подписания договора об установлении дружественных связей. За эти годы нам удалось много добиться. Мы успешно сотрудничаем в области экологии, образования, культуры и спорта, как на двусторонней основе, так и по линии Баренцева региона. И в настоящее время на региональном уровне мы продолжаем прикладывать все усилия для сохранения и укрепления накопленного нами позитивного опыта международного сотрудничества, расширения сети наших контактов. Считаем важным, что сотрудничество продолжается, проекты в традиционных сферах по-прежнему реализуются, развивается приграничная инфраструктура. Особую роль для развития двусторонних связей играет упрощенный порядок пересечения российско-норвежской границы для жителей Печенгского района и коммуны Сёр-Варангер.

О важности продолжения успешного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк говорила и г-жа Рагнхильд Вассвик. Отмечалось, что Мурманская область – активный участник Баренцева сотрудничества, которому в нынешнем году исполнилось 25 лет. Губерния Финнмарк в 2018-2019 годах председательствует в Баренцевом Региональном Совете. Говоря о задачах и приоритетах на период председательства, г-жа Рагнхильд Вассвик подчеркнула важность внимания к молодёжной политике. В перспективе - и вопрос безвизового передвижения внутри Баренцева региона.

Г-жа Рагнхильд Вассвик также проинформировала о региональной реформе. В частности, отмечалось, что на прошедшем 14 мая референдуме большинство жителей высказалось против слияния губерний Финнмарк и Тромс.

Наталия Ведищева подчеркнула значимость молодежного направления сотрудничества наших стран.

Лариса Круглова рассказала о создании общественной молодежной палаты при областной Думе, отметив важность установления связей между ней и Молодежным Советом Баренцева региона, участия молодых политиков Мурманской области в работе Совета, в реализации совместных проектов.