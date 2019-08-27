Наши спортсмены блестяще выступили на Чемпионате Европы по авиамодельному спорту

На Чемпионате Европы по авиамодельному спорту в классе S-6-A (стример), который проходит в г. Бузау (Румыния), в первый день соревнований наш спортсмен Сергей Иванов стал бронзовым призёром в личном зачёте, команда России - вторая, а юноши (Дощинский Матвей, Тарасов Вадим) в классе S-3-A - первые в команде, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.