Наши спортсмены выступают на III юношеских зимних Олимпийских играх

На III юношеских зимних Олимпийских играх, которые проходят в швейцарском городе Лозанна, принимают активное участие спортсмены РФ и Мурманской области.

Вчера завершились соревнования по лыжному двоеборью. В смешанных командных соревнованиях, в которых команда состояла из прыгуна с трамплина от мужчин и женщин, а также лыжника-двоеборца от мужчин и женщин, спортсмены Австрии одержали явную победу.

Спортсмены сборной Австрии доминировали в соревнованиях и заняли первое место, набрав в общей сложности 986,4 очка. Серебряную медаль с 938,0 очками завоевали японцы. Бронзовую медаль завоевала сборная Франция, набрав 886,7 очка.

Российская команда в составе Анны Шпыневой, Данила Садреева, Александры Тихонович и Владимира Малова (Мурманская область) заняла четвертое место, уступив французам обидные 6,3 очка.

Сегодня болеем за Абозовика Никиту, выступающего в составе сборной РФ по сноуборду (дисциплина хаф-пайп).