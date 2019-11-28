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Мурманская область. Арктика28.11.19 09:45

Наши вошли в десятку лучших участников V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

В Москве состоялось подведение итогов и награждение победителей V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В этом году Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводился по 62 основным и 30 презентационным компетенциям. В соревнованиях приняли участие более 1800 конкурсантов из 84 регионов страны.

Мурманскую область на Национальном чемпионате представляла команда, сформированная региональным Министерством образования и науки по итогам регионального чемпионата «Абилимпикс». В команду вошли 25 победителей и призеров по компетенциям: «Флористика», «Резьба по дереву», «Бисероплетение», «Медицинский и социальный уход», «Массажист», «Поварское дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Слесарное дело», «Экономика и бухгалтерский учет», «Разработка программного обеспечения (Программирование)», «Администрирование баз данных», «Торговля», «Вязание крючком», «Предпринимательство», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Художественное вышивание», «Малярное дело», «Кондитерское дело», «Швея».

Команда Мурманской области достойно представила регион на национальном уровне.

В десятку лучших в своей компетенции вошли:

- Афанасов Иван, обучающийся Мурманского индустриального колледжа (компетенция «Слесарное дело»);

- Родионов Артём, студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий (компетенция «Администрирование баз данных»);

- Арсентиев Никита, обучающийся Апатитского политехнического колледжа (компетенция «Малярное дело»);

- Копытов Владислав, обучающийся Североморской школы полного дня (компетенция «Резьба по дереву»);

- Ермоленко Артём, председатель Мурманской молодежной областной общественной организации Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина плюс» (компетенция «Предпринимательство»).

Фащенко Егор, учащийся Минькинской школы-интернета, занял третье место в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования»!

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