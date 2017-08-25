Филиал поликлиники, который обслуживает жителей микрорайона Нива-3 в Кандалакше, необходимо разместить в новом здании. Такое поручение губернатор Марина Ковтун дала главному врачу Кандалакшской центральной районной больницы Владимиру Петрову и региональному Министерству здравоохранения вчера во время рабочего визита.

В настоящее время филиал взрослого поликлинического отделения Нива-3, который обслуживает около семи тысяч пациентов, располагается в ветхом здании 1957 года постройки, капитальный ремонт которого никогда не выполнялся.

Реорганизовать работу поликлинического звена планируется, разместив его вместе с детским отделением поликлиники в здании бывшего дома ребёнка на территории больничного городка.

«Нашли решение – разместить взрослую и детскую поликлиники в здании дома малютки, который сегодня не используется. Средства на проектно-сметную документацию заложены. Завершение проектных работ планируется до конца года. И в бюджете последующих лет средства на реконструкцию поликлиники будут заложены. Таким образом, вопрос с первичным звеном будет решён. Это соответствует программе, которую мы реализуем по всей области, направленной на совершенствование поликлинической помощи. Поликлиника должна соответствовать требованиям сегодняшнего дня – быть открытой, просторной, а также отвечать требованиям всех контролирующих органов, санитарным нормам и правилам безопасности», – сказала Марина Ковтун.

Также в ходе посещения больничного городка в Кандалакше глава региона оценила эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на повышение качества медицинского обслуживания. В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» в Кандалакшской ЦРБ в 2017 году выполнен капитальный ремонт приемного отделения на общую сумму порядка 10 млн рублей. По итогам ремонта в отделении заменены все инженерные системы, окна и дверные блоки, установлены светодиодные светильники, проведены внутренние отделочные работы, смонтирована пожарная сигнализация, на средства экономии приобретены мебель и каталки.