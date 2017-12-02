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Мурманская область. Арктика02.12.17 13:40

Нашу продвинутую молодёжь не надо учить, как воспользоваться чужими деньгами

В Заполярном полицейскими установлен подросток, подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты. В дежурную часть отдела полиции обратился  31-летний местный житель  с заявлением о краже денежных средств со счета банковской карты в сумме 5 тысяч рублей.

Оперативники опросили заявителя и выяснили, что некоторое время назад он поменял номер телефона. Услугу «мобильный банк» на старом номере карты не отключил, забыл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, кем используется прежняя сим-карта потерпевшего. Девушка-подросток, которой она принадлежит в настоящее время, призналась, что показала приходящие смс-сообщения о пополнении чужого банковского счёта друзьям. Один из них предложил перевести деньги на свой счёт. Молодой человек осуществил перевод денежных средств посредством услуги «мобильный банк», обналичил средства и потратил их на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело  по. ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде 2 лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении установленного лица 2000 года рождения, проживающего в п.Спутник, избрана мера пресечения - присмотр за несовершеннолетним.

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Последние комментарии

Алексей
02.12.17 11:47
Возвращаясь к сказанному ранее. Коль редакция так активно включилась в поиск истины в отношении преступления Макаровой и наказания. Какова судьба уворованных денег? Вернула ли госпожа Макарова эти ден
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Иван
02.12.17 10:44
Как Вы ловко навешиваете разного рода ярлыки, однако. Я не сужу Макарову. Нигде в моих комментариях этого нет. Перечитайте. Осудил ее суд. Все вопросы к нему.
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Zviygincew
02.12.17 10:39
Был несравненно рад заочному знакомству с "судьёй". Надеюсь, что редакция ответит Вам на прямой вопрос, хотя я убеждён, что дело здесь не в журналистах.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
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