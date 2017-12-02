Нашу продвинутую молодёжь не надо учить, как воспользоваться чужими деньгами

В Заполярном полицейскими установлен подросток, подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты. В дежурную часть отдела полиции обратился 31-летний местный житель с заявлением о краже денежных средств со счета банковской карты в сумме 5 тысяч рублей.

Оперативники опросили заявителя и выяснили, что некоторое время назад он поменял номер телефона. Услугу «мобильный банк» на старом номере карты не отключил, забыл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, кем используется прежняя сим-карта потерпевшего. Девушка-подросток, которой она принадлежит в настоящее время, призналась, что показала приходящие смс-сообщения о пополнении чужого банковского счёта друзьям. Один из них предложил перевести деньги на свой счёт. Молодой человек осуществил перевод денежных средств посредством услуги «мобильный банк», обналичил средства и потратил их на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по. ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде 2 лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении установленного лица 2000 года рождения, проживающего в п.Спутник, избрана мера пресечения - присмотр за несовершеннолетним.