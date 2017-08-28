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Мурманская область. Арктика28.08.17 13:35

Насильник надругался над 13-летней девочкой в лесопарковой зоне Кировска

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (половое сношение с несовершеннолетней с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей).

По версии следствия, подозреваемый в ночь с 25 на 26 августа с целью удовлетворения своих половых потребностей завёл несовершеннолетнюю, 2003 года рождения, в лесопарковую зону, расположенную городе Кировске, где с применением насилия совершил с ней половое сношение.

В настоящее время злоумышленник задержан, в ближайшее время следствием перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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