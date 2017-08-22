Насильнику-извращенцу из Мончегорска дали 9 лет лишения свободы

Прокуратурой г.Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина П., обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера с угрозой применения насилия к потерпевшей, совершенных в отношении несовершеннолетней, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что 7 июля 2016 года П., находясь в квартире по месту проживания со своей несовершеннолетней падчерицей – М., 1999 г.р., высказывая в адрес несовершеннолетней угрозу применения физического насилия в виде нанесения ударов ремнем по телу, сломив тем самым её волю к сопротивлению, против воли потерпевшей, совершил в отношении неё иные действия сексуального характера путем введения своего полового члена в ротовую полость, а затем в анальное отверстие потерпевшей.

Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал, пояснив суду, что сексуальный контакт с М. был добровольным, по инициативе самой потерпевшей. Однако в ходе рассмотрения дела судом государственным обвинителем прокуратуры г. Мончегорска защитная версия П. была полностью опровергнута.

По результатам рассмотрения дела, суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год после отбытия лишения свободы.

Приговор на настоящий момент в законную силу не вступил.