Наставничество должно стать самостоятельным социальным институтом – СПП Мурманской области

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области на базе Мурманского индустриального колледжа провел круглый стол по ознакомлению с лучшими практиками наставничества на предприятиях Мурманской области.

Уже не первый год тема развития института наставничества обсуждается на различных уровнях, в том числе и на площадке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, как одна из важнейших в аспекте сохранения кадрового потенциала страны и адаптации молодых специалистов на предприятиях.

Наставничество стало основной темой круглого стола «Лучшие практики наставничества на предприятиях Мурманской области», в котором приняли участие работодатели, представители профсоюзов, органов государственной власти и образовательных организаций.

В рамках круглого стола представители крупнейших предприятий региона – Кировского филиала АО «Апатит», ФГУП «Атомфлот», Мурманского морского торгового порта, судоремонтных заводов «Нерпа» и «35 СРЗ» – рассказали о системе работы с молодыми специалистами в своих организациях.

Собравшиеся отметили, что на текущий момент предприятия с успешно выстроенной системой наставничества в нашем регионе – это, как правило, большие промышленные предприятия с определенной историей, на которых сохранились советские традиции наставничества, но в то же время есть возможность внедрять новые элементы работы с персоналом.

Участники заседания пришли к единому мнению, что наставничество на предприятии должно быть действительно выстроенной системой, включающей в себя и закрепление специалиста компании за молодым работником, и последующая оценка работы, как обучаемого, так и обучающего; проведение конкурсов среди наставников; обучение действующих наставников предприятия основам педагогической работы и многое другое.

В настоящее время в экономике Мурманской области существует огромный дефицит квалифицированных кадров, и предприятиям самим приходится создавать условия для привлечения молодых специалистов. При этом далеко не все работодатели региона имеют возможность внедрить и поддерживать систему наставничества у себя на предприятии. Именно поэтому, как отметили участники дискуссии, развитие наставничества возможно только как единого социального института, а, следовательно, должна присутствовать и государственная поддержка.

В ближайшее время члены комиссии СПП Мурманской области по образованию и профессиональной подготовке сформируют предложения участников круглого стола по вопросу развития института наставничества в регионе и направят их в органы управления Регионального объединения работодателей.