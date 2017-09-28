«Настоящие» товары собираются отделить от «бледных копий»

В России скоро товары, произведенные по техническим условиям (ТУ), не смогут называться аналогично тем, которые были изготовлены по ГОСТу. К примеру, если производитель положил в так называемую йодированную соль йода в гомеопатической дозе, а не как того требуют госстандарты, соль лишится приставки «йодированная».

Таких «бледных копий» на прилавках очень много, а это по сути тот же фальсификат, только легальный, пишет «Российская газета». Роскачество предложило прописать чёткие признаки «настоящих» товаров, чтобы не вводить в заблуждение потребителей одинаковыми названиями.

Предложение Роскачества было одобрено госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством Минпромторга. Следующим этапом станет подготовка нормативной базы.

Как пояснил глава Роскачества Максим Протасов, прорабатываются два варианта решения проблемы. Например, Россия может внести изменения в техрегламенты в рамках Таможенного союза. Либо правке подвергнется закон о защите прав потребителей в части запрета на использование гостовских наименований для тех, кто таким стандартам не соответствует. От того, какой из вариантов будет выбран, зависят сроки вступления в силу новых требований. Также, по словам Максима Протасова, необходимо продумать меры административной ответственности для нарушителей.

А министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил изданию, что до конца года в России пройдёт масштабная проверка качества водки. Министр пояснил, что такие проверки, как правило, проводятся по просьбам потребителей. В числе ближайших - проверка качества молока и кисломолочной продукции, колбасы и сосисок.

Мантуров прокомментировал эксперимент по маркировке сигарет QR-кодом, который планируется начать в России в следующем году. Цель такой маркировки - борьба с фальсифицированной и некачественной продукцией. При этом министр подчеркнул, что не видит оснований для роста стоимости табачных изделий. По его мнению, QR-код - самый дешевый и простой в применении формат.