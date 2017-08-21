«Настройся на эковолну» - участники экоквеста собрали в Мончегорске более 2 тонн мусора

При поддержке Кольской ГМК в Мончегорске состоялся экологический квест по сбору и сортировке мусора «Настройся на эковолну». В нём приняли участие 134 человека, объединившихся в 35 команд.

«Настройся на эковолну» - составляющая экомарафона «ПонесЛось!», организованного «Норникелем». В 2017 году компания организовала широкомасштабный экологический марафон, в котором участвует более 300 работников предприятий группы компаний «Норникель» в Москве, на Кольском полуострове и на Таймыре.

В течение лета экомарафонцы выполняли задания первых трех этапов: проводили собственные экологические исследования, организовывали акции и мастер-классы, сочиняли стихи и снимали видеоролики, знакомились с работой заповедников. Задача четвертого этапа - придумать и реализовать собственные природоохранные проекты.

- Цель экомарафона – очевидна: навести порядок и тем самым показать, что компании не безразлично, что происходит в городах присутствия. Мончегорск, Заполярный и Никель - это населенные пункты, где «Норникель» играет значимую роль не только в сфере производства, но и в сфере развития общественной жизни, - отметил помощник генерального директора КГМК, депутат Мурманской областной думы Максим Иванов.

В экоквесте в Мончегорске к сотрудникам компании участвующим в экомарафоне подключились представители многих городских организаций и учреждений.

По просьбе жителей микрорайона Монча экологический десант высадился в лесном массиве между физкультурно-оздоровительным комплексом и домом 5а по улице Морошковая. За час собрали более 2 тонн мусора, который тут же сортировался для дальнейшей переработки.

Победу в соревнованиях одержала команда «Н2О», в составе которой были представители цеха энергообеспечения КГМК и студенты. Награды также присуждались командам, собравшим наибольшее количество пластика, авторам самой оригинальной находки и «легенды» к ней и тем, кто сумел в походных условиях приготовить лучшую экологическую закуску.

Эстафету «Настройся на эковолну» принимает Печенгский район: 26 августа экоквест состоится Никеле, 27-го - в Заполярном.

Напомним, впервые экоквест состоялся летом 2016 года и получил положительный отклик жителей города.