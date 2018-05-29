Наступает завершающий этап областного конкурса по качеству товаров и услуг

Региональная комиссия по качеству Мурманской области 31 мая проводит заседание по рассмотрению заявок XXI регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года», который проводится в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

В конкурсе участвуют 34 товара/услуги 21 предприятия и организации из г.Мурманск, ЗАТО г.Североморск, г.Апатиты, Кольского района, г.Кировск, г.Полярные Зори, г.Кандалакша. 5 организаций участвуют впервые.

На заседании региональной комиссии по качеству представители каждого предприятия-участника выступят с презентациями и ответят на дополнительные вопросы комиссии. До 8 июня комиссия обобщит полученные каждым участником оценки и утвердит итоги конкурса.

Лауреаты и дипломанты получат право использовать соответствующий Знак конкурса в рекламно-информационных целях, лауреаты - представлять Мурманскую область в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России», который стартует в июле.

Список зарегистрированных заявок размещен на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ».