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Мурманская область. Арктика19.06.17 08:15

Наталье Петруниной, артистке Мурманского областного театра кукол, присвоено звание «Заслуженный артист РФ»

В соответствии с указом президента Российской Федерации артистке (кукловоду) государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной театр кукол» Наталье Петруниной присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Наталья Петрунина работает в театре с 1973 года. Окончила театральную студию при Оренбургском государственном театре кукол. Более семидесяти ролей различных жанров создано талантливой актрисой. Уникальный голос, музыкальные способности, достоверность, обаяние, пластика и органичность сценического движения позволяют создавать актрисе неповторимые образы и наделять свои персонажи индивидуальностью.

Артистка с успехом принимала активное участие в выступлениях Мурманского театра кукол на многочисленных театральных форумах и Международных фестивалях. Много интересных идей её стали добрыми традициями театра на долгие годы.

Наталья Петрунина является членом правления Мурманского отделения Союза театральных деятелей. При её активном участии осуществились крупные мероприятия СТД: театральный конкурс «Северная Ника», молодёжный театральный смотр-конкурс «Круг» и др. Наталья Федотовна служит сцене, искусству играющих кукол честно, искренне, создавая вокруг себя удивительную театральную ауру. Передавая свой уникальный опыт, она стала наставницей для многих молодых актеров Мурманского театра кукол.

 

 

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