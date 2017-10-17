Наталия Ведищева, вице-спикер регионального парламента, приняла участие в круглом столе В Госдуме, посвященном вопросам культуры

В Государственной Думе вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева приняла участие в круглом столе, посвященном вопросам культуры. На нем присутствовали депутаты Госдумы, руководители министерств и ведомств, специалисты и эксперты в области культуры, представители общественных организаций.

В рамках работы над проектом закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов обсуждался раздел «Культура», а также реализация проектов «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры - детям».

Как отметила парламентарий, и сейчас вопросы культуры и образования являются одним из приоритетов основного финансового документа страны.

- Проведение подобных мероприятий способствует более детальному рассмотрению и обсуждению проблем регионов.