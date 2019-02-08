Наталья Астахова защитит нас от коллекторов

Сегодня, 8 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Мурманчан продолжают атаковать беспощадные коллекторы. Их методы воздействия пугают должников до ужаса. Законны ли подобные действия и как бороться с такими нападками? Об этом мы подробно поговорим в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с главным специалистом отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Натальей Астаховой.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.