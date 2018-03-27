Научная и детско-юношеская библиотеки представили на выставке-ярмарке «Мурманский книжный салон» популярные проекты, посвященные 80-летию области

Вниманию гостей салона была предложена познавательная программа «Мое Заполярье», посвященная 80-летию Мурманской области. На выставочном стенде Мурманская областная научная библиотека представила полнотекстовые электронные ресурсы, с которыми читатели могут работать удаленно, электронную библиотеку «Кольский Север», интерактивную карту «69 чудес Кольского Севера», наиболее популярные книги о Кольском крае.

Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие по Кольскому полуострову: оказались в Ловозерских тундрах, узнали о загадках мистического Сейдозера, прогулялись по Терскому берегу Белого моря, познакомились со старинным селом Варзуга.

Также гости книжного салона приняли участие в краеведческой викторине «Природа и необыкновенные места Кольского Севера», благодаря которой узнали об объектах Мурманской области, занесенных в Красную книгу России и Книгу рекордов Гиннеса, а также о том, где в Мурманской области можно побывать на территории сразу трёх соседних государств. Самые активные участники викторины получили памятные сувениры.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека принимала участие в выставке-ярмарке «Книжный салон» второй раз. В рамках салона состоялись красочная электронная презентация, виртуальная экскурсия по уникальному музейному комплексу, включающему Аллею писателей, витринную экспозицию, галерею Николая Рубцова, кабинет писателя XX века, портретную галерею писателей-земляков.

Гости выставки познакомились с новыми изданиями, поступившими в отдел краеведческой литературы в 2017 году, посмотрели красочную презентацию, встретились с молодым автором детских книг Татьяной Березюк. Писательница, сказочница, автор книг для детей Татьяна Березюк родилась в Мурманске. Первая книжка «Из жизни одного дерева» вышла в 2012 году. В 2016 году появилась следующая книга «Новогодняя история, которая началась весной». На встрече автор познакомила читателей с новым произведением «Между небом и землёй», изданным в 2017 году.

За участие в выставке Мурманская областная научная библиотека и детско-юношеская библиотека награждены дипломами Мурманского книжного салона.