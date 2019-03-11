12 марта в 12.30 в Мурманской областной научной библиотеке состоится научно-популярная лекция Алексея Егорова «Компьютерное зрение».

В областной научной библиотеке совместно с Информационным центром по атомной энергии Мурманска в рамках федерального проекта «Энергия науки» будет представлена научно-популярная лекция Алексея Егорова «Компьютерное зрение».

Алексей Егоров – молодой талантливый учёный, аспирант, инженер Института интеллектуальных кибернетических систем и член Бюро Совета молодых учёных и специалистов Московского инженерно-физического института, член Президиума «Российского союза студенческих организаций», победитель «Всероссийского инженерного конкурса-2014».

Учёный расскажет о технологии распознавания лиц, которая основана на сложном математическом механизме. Она используется в системах, обеспечивающих безопасность в городе и на предприятиях, технология также стала доступна владельцам смартфонов.

Слушатели узнают о том, как работает распознавание, нужно ли обучать системы распознавания, как оценить результат работы таких систем.

Авторы самых интересных вопросов, заданных в ходе лекции, получат в подарок от спикера научно-популярные книги.