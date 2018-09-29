Научно-практическая конференция «История и особенности обеспечения военной безопасности на Севере» завершила свою работу

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 27-28 сентября на базе Мурманского областного краеведческого музея состоялась научно-практическая конференция «История и особенности обеспечения военной безопасности на Севере». Организаторами конференции являются комитет по культуре и искусству Мурманской области и Мурманский областной краеведческий музей.

Ежегодно с 1988 года научно-практические конференции по краеведческим проблемам вошли в практику Мурманского областного краеведческого музея, а с 1999 года они стали международными. Проведение международной научно-практической конференции «История и особенности обеспечения военной безопасности на Севере» стало одним из важных и значимых событий в культурной и научной жизни не только города Мурманска, но и всего Северо-Западного региона.

На церемонии открытия выступили исполняющий обязанности председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Александровна Лисовая и контр-адмирал, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военного промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований Михаил Васильевич Ильиных. Выступающие поблагодарили Мурманский областной краеведческий музей за организацию научно-практической конференции и пожелали участникам мероприятия плодотворной работы.

В течение двух дней с докладами выступили более 20 специалистов ведущих научных учреждений России: Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва (Санкт-Петербург), Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (Санкт-Петербург), Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории Российской академии наук (Москва), Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации (Москва), Мурманского арктического государственного университета (Мурманск) и других учреждений страны. Многие темы вызвали интерес аудитории. Больше всего вопросов задали кандидату исторических наук, хранителю фондов Военно-морского музея Северного флота, Дмитрию Евгеньевичу Жалнину (Мурманск) по теме его доклада «Проблемы изучения военной истории Кольского Севера».

Научно-практическая конференция завершилась круглым столом и обсуждением ключевых вопросов, затронутых докладчиками.

По итогам конференции будет издан сборник научных статей. В сборнике будут опубликованы статьи очных и заочных участников конференции. Среди заочных участников 3 доктора наук, 2 кандидата наук, исследования которых затрагивают такие темы, как «Роль Северного оборонительного района обеспечении правого стратегического фланга советско-германского фронта в 1941-1945гг.», «Морская пехота в обороне Мурманска в 1941-1945гг.», «Служебно-боевая деятельность пограничных войск НКВД СССР в период Советско-Финляндской войны», «Математическое моделирование беспилотных летательных аппаратов в особых климатических условиях».