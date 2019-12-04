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Мурманская область. Арктика04.12.19 15:53

Научные сотрудники не у дел

Зарплата учёных из ПИНРО долгое время была ниже средней по региону из-за действий прежнего руководства 

Сотрудники старейшего научного учреждения Северного региона России — ПИНРО  -  длительное время получали заработную плату, которая не превышает и 85% от среднего уровня по региону. И это при том, что речь идёт о тех самых сотрудниках, которые идут в море, пишут научные работы, проводят исследования, в том числе участвуя в международных рабочих группах. Практика недоплачивать сложилась, что называется, исторически.

Чтобы выяснить причину, мы обратились к специалистам в области, и узнали простую истину - прежнее руководства научно-исследовательского института начисляло зарплату работникам по остаточному принципу, а первыми на выплату стояли сами руководители. Назовём эту ситуацию управленческими упущениями предыдущего руководства НИИ Полянского А.В. (занимал должность с января 2019 г.), Древетняка К.В. (занимал должность с 2014 г.), Шамрая Е.А. (исполнял обязанности в 2018 г.). Вот только насколько эти упущения были не случайны, а спланированы?

Из наших достоверных источников стало известно, что указанными должностными лицами необоснованно распределялись средства, получаемых в качестве грантов от различных российских и зарубежных фондов. Эти деньги могли бы пойти на зарплаты и премии, чтобы обеспечить научным сотрудникам достойную жизнь. Но нет! Средства распределялись так, как было угодно руководителям. «Согласно имеющейся негативной практике, в рамках научно-исследовательских работ между коммерческими структурами и НИИ заключались типовые договоры на выполнение дополнительных работ, сумма заработной платы в которых в нарушение трудового законодательства не указывалась, - раскрывает нам информацию источник, близкий к научным кругам, - После завершения исследования значительная часть денежных средств выплачивалась руководителям институтов, не принимавшим фактического участия в работе. Основным исполнителям работ средства начислялись по остаточному принципу».

Стоит ли удивляться, почему научные сотрудники в такой ситуации оставались не у дел? Или стоит вспомнить старую поговорку — рыба гниёт с головы. А между прочим, ещё указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (т.н. «майские указы») предусмотрено доведение уровня заработной платы научных сотрудников к 2018 году до 200% от средней по региону. 

По нашей информации, меры, направленные на изменение ситуации, принимаются  руководителями Федерального агентства по рыболовству. Прежние руководители, допустившие социальный коллапс в отдельно взятом научном учреждении, были уволены или сокращены. Сегодня действуют новые критерии оценки результатов научной деятельности ученых, которые позволяют увеличить заработную плату тем, кто самоотверженно трудится на ниве науки. Сотрудники ПИНРО теперь ждут не только решения наболевшей проблемы оплаты труда, но и новое судно по современному проекту. Кто был на научно-исследовательских судах ПИНРО, знает, что они уже давно устарели и требуют замены. Эта проблема, свойственная не только институту в Мурманской области, но и другим учреждениям России, также ставила науку в регионе на грань кризиса. О том, что одно судно по новому проекту уйдёт в Мурманск, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Наша справка: в соответствии с приказами Минсельхоза России от 23 июля 2018 г. № 322 и Росрыболовства от 10 августа 2018 г. № 537 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» реорганизован в форме присоединения к нему ФГБНУ «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича» в качестве филиала.

 

 

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