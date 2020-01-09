Навести порядок поможет совет дома и Управляющая компания Мурманской области

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил двор в районе дома № 10 по улице Миронова и пообщался с жителями многоквартирного дома, которые регулярно обращаются с жалобами на работу жилищников. Здание было построено в 80-х годах как общежитие, и имеет свою специфику. Люди просят установить домофоны, видеокамеры, отремонтировать подъезды и мусоропровод, установить почтовые ящики.

– С 1 января обслуживанием дома занимается ООО «Управляющая компания Мурманской области», – отметил Евгений Никора. – До 20 января будут выработаны первичные задачи, а также среднесрочные планы по наведению порядка. Далее будет объявлено о собрании собственников жилья.

– Сейчас мы составим акты по всем нарушениям, также наша задача – сформировать совет дома, который будет взаимодействовать с УК для чёткого и оперативного принятия решений, – подчеркнул директор ООО «Управляющая компания Мурманской области» Александр Самохин.

Со стороны администрации города ведётся постоянный контроль ситуации в сфере ЖКХ. Обращения мурманчан доводятся до сведения управляющих организаций, которые обязаны оперативно решать все возникающие проблемы.

Также специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета регулярно проводят рейды по проверке работы УК во дворах.